Zoon afgezette sjah: regime Iran stort binnen enkele maanden in

De zoon van de verdreven vorst van Iran voorspelt dat het huidige regime binnen enkele maanden zal instorten. Reza Pahlavi zei op een persconferentie in Washington dat recente protesten hem doen denken aan de volksopstand die in 1979 leidde tot de val van het bewind van zijn vader.

In Iran is de afgelopen maanden herhaaldelijk gedemonstreerd tegen de machtshebbers. Die protesten volgden op een verhoging van de brandstofprijzen en recentelijk op het neerhalen van een passagiersvliegtuig. „We zitten in de weken of maanden voordat het definitief instort. Het is vergelijkbaar met de laatste drie maanden in 1978, voor de revolutie.”

De voormalige kroonprins leeft in ballingschap in de Verenigde Staten. Hij heeft Iran sinds zijn tienerjaren niet meer bezocht. De zoon van sjah Mohammad Reza Pahlavi wil naar eigen zeggen Iraniërs steunen die de huidige islamitische republiek willen vervangen door een seculiere democratie. Iraniërs zien volgens hem „voor de eerste keer in 40 jaar” een kans.