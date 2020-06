Zoom sloot op verzoek van China accounts van activisten af

Videovergaderbedrijf Zoom heeft toegegeven dat het bedrijf de accounts van Chinees-Amerikaanse activisten heeft afgesloten op verzoek van de Chinese regering. Peking klopte al eind mei en begin juni aan bij het Amerikaanse bedrijf vanwege de aangekondigde herdenking van de Chinese studentenprotesten in 1989.

Volgens de Chinese overheid waren die herdenkingen illegaal. Het land eiste dat die zouden worden stopgezet en dat de accounts van de organisatoren zouden worden opgeheven. Zoom besloot daarop alle deelnemers tijdelijk af te sluiten, zelfs als die zich in de Verenigde Staten of Hongkong bevonden. Het bedrijf zegt nu daarvan geleerd te hebben en belooft geen accounts van mensen buiten China meer af te sluiten.

Zoom werd na de afsluiting al verweten in opdracht van China te hebben gehandeld. In een eerdere reactie liet het bedrijf weten dat deelnemers zich aan lokale wetten moeten houden. Het herdenken van het neerslaan van de studentenopstand op het Tiananmenplein (Plein van de Hemelse Vrede) in Peking op 4 juni 1989 is buiten China niet verboden.

Het incident vergroot westerse zorgen dat Peking zijn hang naar censuur steeds verder doorvoert. Het land probeert op dat gebied ook regelmatig zijn zin te krijgen buiten de eigen landsgrenzen.

Zoom is door de uitbraak van het coronavirus een erg populair communicatiemiddel geworden. Maar de onderneming ligt ook onder vuur vanwege beveiligingsproblemen van het platform en vermeende banden met China.