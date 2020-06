Zoom sloot accounts activisten na herdenking Tiananmenprotest

Zoom Video heeft de accounts van een groep Chinees-Amerikaanse activisten tijdelijk afgesloten omdat ze niet voldeden „aan de lokale wetgeving”. Dat gebeurde nadat ze via de app voor videovergaderingen een digitale herdenking hadden opgezet voor het Tiananmenprotest uit 1989, meldt de Amerikaanse nieuwswebsite Axios.

Zhou Fengsuo, oprichter van de organisatie Humanitarian China, herdacht op 4 juni met ongeveer 250 mede-activisten en nabestaanden de studentenopstand op het Pekingse Tiananmenplein, ook bekend als het Plein van de Hemelse Vrede. De protesten daar werden op die dag 31 jaar geleden door het Chinese leger neergeslagen.

Volgens Zhou liet Zoom hem enkele dagen later weten dat zijn account was afgesloten. Bij andere actievoerders gebeurde hetzelfde. Zoom is volgens Zhou als platform momenteel juist van essentieel belang voor dit soort herdenkingsinitiatieven.

„Net als elk internationaal bedrijf moeten we ons houden aan de geldende wetgeving in de rechtsgebieden waar we actief zijn”, laat Zoom in een verklaring weten. „Wanneer een bijeenkomst wordt gehouden in verschillende landen, moeten de deelnemers in die landen zich houden aan hun lokale wetten.” Volgens het platform worden alleen de hoogstnoodzakelijke maatregelen genomen om aan de lokale regelgeving te voldoen. Ook laat het weten dat de accounts van de activisten in de VS weer zijn geactiveerd.

Zoom is door de virusuitbraak een erg populair communicatiemiddel geworden. Maar de onderneming ligt ook onder vuur vanwege beveiligingsproblemen van het platform en vermeende Chinese banden. De overheid van dat Aziatische land heeft de gebeurtenis op het Tiananmenplein met naar schatting honderden doden nooit officieel erkend.