Zonnestelsel krijgt bezoek van Borisov

Ons zonnestelsel heeft sinds kort bezoek van buiten. Een ruimterots kwam vanuit de eindeloze ruimte tussen de sterren en dook eind augustus op in onze uithoek van het heelal. Hij heeft nu een wetenschappelijke naam gekregen: 2I/Borisov. De naam is vastgesteld door de Internationale Astronomische Unie, de organisatie die over alle namen in het heelal gaat.

Borisov is vernoemd naar zijn ontdekker, de hobbysterrenkundige Gennadi Borisov uit de Krim. Met een zelfgebouwde telescoop zag hij op 30 augustus een object dat eruitzag als een komeet. Dat voorwerp werd vervolgens verder bestudeerd door de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Borisov is waarschijnlijk een paar kilometer in doorsnee.

In december komt Borisov waarschijnlijk het dichtst bij de zon. Hij staat dan op 300 miljoen kilometer van onze ster. Dat is ongeveer twee keer zo ver als de afstand van de aarde tot de zon. In december en januari is hij waarschijnlijk als een stip aan de zuidelijke sterrenhemel te zien. Daarna vliegt Borisov verder en uiteindelijk zal hij het zonnestelsel voorgoed verlaten.

Het is pas de tweede intergalactische immigrant die ooit is ontdekt. Twee jaar geleden zagen wetenschappers een asteroïde met de naam 1I/’Oumuamua, kortweg ’Oumuamua. Die bevindt zich nu voorbij de planeet Saturnus en is op weg naar de uitgang van ons zonnestelsel.