Zonnesonde overleeft eerste duikvlucht

Een Amerikaanse sonde heeft zijn eerste vlucht langs de zon goed doorstaan. De systemen aan boord van de Parker Solar Probe hebben de extreme hitte en straling overleefd en werken zoals het moet, zegt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA.

De Parker Solar Probe was in augustus gelanceerd. Hij gaat de komende zeven jaar ovale banen rond de zon draaien. De eerste duikvlucht begon vorige week. Afgelopen maandag kwam hij tot op 24 miljoen kilometer van de zon. Nog nooit kwam een sonde zo dicht bij onze ster. Daarbij behaalde de Parker een recordsnelheid van ruim 343.000 kilometer per uur. Beide records worden later nog verbeterd, want in 2024 haalt de Parker een snelheid van ruim 692.000 kilometer per uur en komt hij tot op 6 miljoen kilometer van de zon.

Tijdens de duikvlucht maandag werd de Parker blootgesteld aan temperaturen van meer dan 400 graden Celsius. Dat loopt op tot bijna 1400 graden bij volgende duikvluchten. Door koeling blijven de meetinstrumenten aan boord echter op kamertemperatuur.

De sonde vliegt nu weg van de zon. In april is zijn tweede duikvlucht.

De Parker doet onder meer onderzoek naar de zonnewind. Dat is de stroom geladen deeltjes die de zon constant afvuurt. De zon is namelijk een groot mysterie voor wetenschappers. Het concept van de zonnewind is bedacht door de nu 91-jarige wetenschapper Eugene N. Parker, naar wie de sonde is vernoemd.