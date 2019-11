Zonnepanelen booming in verscheurd Jemen

In het door burgeroorlog verscheurde Jemen ontdekken steeds meer burgers en bedrijven de voordelen van zonnepanelen. Een groot deel van het nationale elektriciteitsnetwerk is vernietigd door oorlogsgeweld en op het platteland had een groot deel van de bevolking ook voor het uitbreken van de conflicten al geen stroom. Mensen die het kunnen betalen, kiezen daarom voor zonne-energie.

„Ons land was opgedroogd, maar nu is het weer tot leven gekomen dankzij de zonne-energie”, zegt Omar Homadi, een boer die ten zuiden van de hoofdstad Sanaa groenten en het verdovende middel qat verbouwt. Homadi irrigeerde zijn land eerst met een pomp die werd aangedreven door een dieselgenerator, maar toen brandstofprijzen omhoog gingen kwam hij in de problemen. Een pomp op zonnestroom bood uitkomst.

Ook het waterbedrijf in de stad Dhamar heeft zijn productie grotendeels weten te herstellen met zonne-energie. De drinkwaterproductie was er gekelderd tot 30 procent van de hoeveelheid van voor de oorlog, die in 2015 uitbrak. Nu is het niveau terug op 70 tot 80 procent.”Mensen kregen maar eens in de tien tot twaalf dagen water. Nu is het elke drie dagen. Zonne-energie is een droom die uitkomt”, aldus een woordvoerder van het waterbedrijf.