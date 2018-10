„Zondagavond nog geen akkoord over brexit”

De ambassadeurs van 27 EU-leden minus Groot-Brittannië hebben te horen gekregen dat er zondag nog geen brexit-akkoord komt. EU-officials spreken daarmee een eerder bericht tegen dat de brexit-onderhandelaars zondag een akkoord zouden hebben bereikt over het vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. De website Politico meldde dat, op basis van informatie van drie EU-diplomaten.

De drie bevestigden op voorwaarde van anonimiteit dat er een overeenkomst zou liggen over het vertrek van de Britten. Senior EU-onderhandelaars ontkenden dat er een akkoord is en vertelden ook dat er zondagavond nog geen groen licht komt. De onderhandelaars van beide partijen hebben voorgesteld om de gesprekken te staken tot de EU-top die woensdag begint met een diner voor de 28 regeringsleiders.

Volgens EU-onderhandelaar Michel Barnier is er nog steeds geen akkoord over de Ierse grenskwestie. Ierland wil dat na brexit de grens met Noord-Ierland open blijft. „Ondanks grote inspanningen zijn er nog steeds enkele belangrijke kwesties open, waaronder de Ierse kwestie,” aldus Barnier.

De EU wil van de Britten de verzekering hebben dat Noord-Ierland binnen de economie van de EU blijft als er bij de onderhandelingen geen handelsakkoord komt. De Britse premier Theresa May en haar Unionistische bondgenoten in Belfast willen juist een harde grens tussen EU-lid Ierland en Noord-Ierland.

Donderdag komen de regeringsleiders van de EU-landen bijeen voor een top. Dan zal de Britse premier May proberen om een deal met Brussel over de voorwaarden van het Britse vertrek uit de Europese Unie definitief te maken. Die overeenkomst moet dan in maart 2019 ingaan.