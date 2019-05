Zomers smogalarm in New Delhi

De miljoenen inwoners van New Delhi zijn maandag onaangenaam verrast door smogalarm, heel bijzonder aan het begin van de zomer. De extreme luchtvervuiling is te wijten aan een combinatie van stofstormen en hitte in het noorden van India. Die situatie is zeldzaam in deze tijd van het jaar.

New Delhi is een van de meest vervuilde hoofdsteden ter wereld. In de wintermaanden ligt er over de Indiase metropool met grote regelmaat een giftige smogdeken, veroorzaakt door uitlaatgassen, stof en rook van de landbouw en de uitstoot van afvalstoffen door de industrie. De slechtste periode is doorgaans november tot en met februari.

De gezondheidsautoriteiten beoordeelden de luchtkwaliteit maandag als „zeer slecht” met 154 microgram fijnstof van de schadelijkste soort (PM2,5) per kubieke meter. Dat is vijfmaal zoveel als de normale concentratie die als veilig geldt. De meeste mensen waagden zich alleen met mondkapjes buiten. Het leed is vermoedelijk snel geleden; er wordt regen verwacht.