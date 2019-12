Zoektocht vermisten vulkaanuitbarsting hervat

Duikers van de Nieuw-Zeelandse politie en Marine hebben zaterdag de zoektocht hervat naar twee mensen die nog altijd vermist worden na de vulkaaneruptie op White Island. Vrijdag werden de lichamen geborgen van zes mensen die omkwamen bij de uitbarsting eerder deze week.

Minister-president Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland kondigt voor maandag een minuut stilte aan om de slachtoffers te herdenken. „Waar men ook in Nieuw-Zeeland is of op een andere plek op de wereld, is dit het moment om de mensen bij te staan die hun geliefden in deze buitengewone tragedie hebben verloren”, zo staat in een zaterdag verspreide verklaring te lezen.

Het dodental staat nu op 14, maar de kans is groot dat het aantal stijgt omdat er nog twee mensen worden vermist. Op het eiland bevonden zich 47 mensen ten tijde van de vulkaanuitbarsting. De Nieuw-Zeelandse autoriteiten sluiten niet uit dat er nog mensen die in het ziekenhuis liggen, bezwijken aan hun verwondingen.