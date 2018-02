Zoektocht vermiste ferry beëindigd

Tweeënhalve week na het verdwijnen van een veerboot in de Stille Oceaan, is de zoektocht naar mogelijke overlevenden gestopt. Dit kondigden de autoriteiten van de eilandrepubliek Kiribati woensdag aan.

Vermoed wordt dat het veer, de Butiraoi, met minstens 88 mensen aan boord, inclusief 22 kinderen, is gezonken. Tot dusver zijn slechts zeven passagiers gered, nadat ze op een reddingsboot waren gezien door de bemanning van een vliegtuig van de Nieuw-Zeelandse luchtmacht.

De boot vertrok 18 januari van het eiland Nonouti, een eiland in Kiribati in Micronesië, naar het 260 kilometer noordelijker gelegen Betio, waar het vaartuig twee dagen later moest aanmeren. Dat is nooit gebeurd.