Zoektocht naar overlevenden in China verder

Reddingswerkers hebben vijftien lichamen geborgen nadat een grote aardverschuiving in de centrale provincie Sichuan in China zeker 120 mensen onder het puin bedolf. In de nacht van zaterdag op zondag is de zoektocht voortgezet, melden Chinese staatsmedia. Al wordt de kans op overlevenden steeds kleiner.

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties António Guterres heeft zijn medeleven betuigd. Hij zegt dat de VN klaarstaan om de Chinese autoriteiten op wat voor manier ook bij te staan als dat nodig is.

Staatskrant People’s Daily meldt dat puin op een berg begon te schuiven door zware regenval. Daarop bedolf de aardverschuiving zaterdagochtend vroeg tientallen huizen in het afgelegen plaatsje Xinmo. De autoriteiten sloegen groot alarm en stuurden meer dan duizend hulpverleners en reddingswerkers naar het gebied.

Volgens de lokale politie is een gebrek aan begroeiing mede de oorzaak van de aardverschuiving geweest.

Op beelden is te zien hoe reddingswerkers met bulldozers op zoek zijn naar overlevenden. Ondanks de massale inzet van hulpverleners waren zeventien uur na de aardverschuiving pas zes lichamen gevonden. Ook zouden drie gezinsleden levend onder het puin vandaan zijn gehaald, onder wie een baby.

China wordt al weken geteisterd door hevige regenval. De buien veroorzaken overstromingen en ook op verschillende andere plaatsen waren er aardverschuivingen. Zeker vier mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Chinese media melden dat in totaal 390.000 mensen door het natuurgeweld zijn getroffen.