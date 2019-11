Zoektocht naar overlevenden Albanië stopgezet

De zoektocht naar overlevenden van de aardbeving dinsdag in Albanië is stopgezet. Dat zei de premier van het land Edi Rama zaterdag tijdens een kabinetsvergadering. Het dodental is opgelopen naar vijftig. Er zijn ongeveer negenhonderd gewonden en zeker 5000 mensen zijn dakloos geraakt.

Bijna 2500 mensen uit de zwaarst getroffen gebieden zijn ondergebracht in hotels, opvangcentra en andere gebouwen. Premier Rama dankte zaterdag de reddingswerkers, die zeker vijftig overlevenden onder het puin vandaan hebben gehaald.

De aardbeving met een kracht van 6,4 veroorzaakte dinsdagochtend vroeg een ravage in het Balkanland. De grond begon te trillen terwijl veel mensen nog lagen te slapen. Slachtoffers kwamen vast te zitten in ingestorte gebouwen. Daarna volgden honderden naschokken.