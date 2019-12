Zoektocht naar ontsnapten rond bajes Turnhout gestopt

De Belgische politie heeft de zoektocht naar twee gedetineerden in de buurt van het gevangenisterrein in Turnhout stopgezet. De lokale politie acht het onwaarschijnlijk dat Oualid Sekkaki (26) en Abderrahim Baghat (38) zich nog ophouden in de buurt van de bajes waaruit zij donderdag ontsnapten. Dat deden zij met drie andere medegevangenen, die wel snel opgepakt werden. De politie blijft wel onverminderd jacht maken op het tweetal.

De gedetineerden klommen over een 6 meter hoge muur en wisten uit het zicht van de beveiligingscamera’s te blijven. Na de ontsnapping donderdag zei korpschef van de politie Roger Leys dat een aantal van de uitgebroken gevangenen veroordeeld is voor zware geweldsdelicten. Of dat ook geldt voor Sekkaki en Baghat is niet bekendgemaakt.

Het is niet bekend of Nederlandse politie ook uitkijkt naar de voortvluchtige gevangenen. Turnhout ligt aan de grens met Nederland.