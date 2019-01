Zoektocht naar Julen stap dichterbij

De reddingswerkers in Spanje die zoeken naar Julen, het 2-jarige jongetje dat in een diepe put is gevallen, zijn klaar met het boren van een verticale reddingsschacht van zo’n zestig meter diep. In de loop van dinsdag willen ze een horizontale toegang graven naar de schacht waarin het jongetje vastzit, meldt de Spaanse krant El País op basis van reddingswerkers in de plaats Totalán.

Julen viel vorige week zondag tijdens het spelen nabij Totalán in de provincie Andalusië in een put die ongeveer 107 meter diep is. De opening was maar 25 centimeter breed. Daarom is een aparte tunnel gegraven. Dat lukte maar moeilijk door instortingsgevaar en doordat de rotsachtige bodem het boren lastig maakt.