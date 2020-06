Zoektocht naar biologische ouders leidt tot doorbraak in Korea

De lange zoektocht naar haar biologische ouders van een in de VS geadopteerde vrouw uit Korea, Kara Bos, heeft in een rechtbank in Seoul tot een doorbraak geleid. Een rechter bepaalde vrijdag dat de gedaagde haar biologische vader is.

De man was eerder door een rechtbank verplicht DNA-materiaal af te staan om het vaderschap te kunnen vaststellen. Dit is volgens de rechter 99,998 procent zeker.

Het is voor het eerst dat een Koreaanse rechtbank uitspraak doet in een dergelijke zaak. Bos, die met een Nederlander is getrouwd en in Nederland woont, kan hiermee een voorbeeld zijn voor veel geadopteerde Koreaanse kinderen die willen weten wie hun echte ouders zijn of andere rechten willen laten gelden. Zo kunnen ze bijvoorbeeld aanspraak maken op een nalatenschap of de Zuid-Koreaanse nationaliteit.

Sinds de jaren zestig zijn er meer 200.000 Zuid-Koreaanse kinderen in het buitenland geadopteerd.