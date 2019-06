Zoeken naar verdwenen Belg gestaakt

De Australische politie staakt de enorme zoekoperaties naar een 18-jarige Belgische toerist, Théo Hayez. De politie heeft aan de oostkust bij Byron Bay met duikers, speurhonden, ultramoderne drones en tal van manschappen en vrijwilligers drie weken vergeefs naar de rugzaktoerist gezocht.

Politie-inspecteur Matt Kehoe heeft tegen Australische media gezegd dat er in het weekeinde „niet meer fysiek wordt gezocht”. Het zoeken wordt na het weekend mogelijk wel hervat. De politie is naar eigen zeggen „verbijsterd” over deze vermissing, vooral omdat er geen enkele verklaring voor lijkt te zijn.

De jongeman verliet in de avond van 31 mei een bar en is door een camera vastgelegd op weg naar zijn logement in Belongil Beach aan de noordkant van Byron Bay. Daarna ontbreekt elk spoor.