Zoekactie Russische flatramp beëindigd

De zoekactie naar slachtoffers in de puinhopen van de ingestorte flat in de Russische industriestad Magnitogorsk is beëindigd. Volgens de Moscow Times hebben de reddingswerkers 39 lichamen geborgen en gezegd dat er geen mensen meer worden vermist.

De ramp in het appartementencomplex van tien verdiepingen op 31 december is volgens de autoriteiten veroorzaakt door een gasexplosie. Er zijn geen aanwijzingen voor een aanslag. Donderdagavond werd het laatste lijk gevonden. „Het zoeken en de reddingsoperatie zijn voltooid”, liet staatssecretaris voor Noodsituaties Alexander Tsjoeprijan weten via persbureau TASS.

Hij zei dat onder de dodelijke slachtoffers ten minste zes kinderen waren. Zes personen konden worden gered, onder wie de baby die nieuwjaarsdag levend werd aangetroffen na 35 uur in de vrieskou onder de brokstukken te hebben gelegen.