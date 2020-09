Zoals swing state Ohio stemt, stemt het land

President worden zonder te winnen in Ohio: het lukte maar twee kandidaten in de laatste 125 jaar. De laatste was John F. Kennedy in 1960. Kan de staat zijn reputatie als electorale voorspeller ook in 2020 vasthouden?

Ohio heeft de naam te danken aan de oorspronkelijke bewoners: de Iroquois Indianen. Zij noemden de Ohio Rivier – die dwars door de staat stroomt – ‘Ohi-yo’, wat ‘grote rivier’ betekent. De Iroquois werden door de kolonisten verdreven, de naam bleef. De meeste nieuwkomers waren vooral werkzaam in de agrarische sector, maar in de twintigste eeuw ontwikkelde Ohio zich tot een sterk industriële staat. Hoewel dit nog altijd een belangrijke bron van inkomsten is, groeiden de laatste decennia ook de financiële- en dienstensector sterk. Daarmee is het een goede afspiegeling van de ontwikkeling van de Verenigde Staten.

Politiek gezien zijn er weinig staten die zo belangrijk zijn als Ohio. Het politieke hoogtepunt van de staat was tussen 1869 en 1923. Van de twaalf presidenten uit die periode waren er maar liefst zeven afkomstig uit Ohio. Sindsdien is de staat vooral bekend als ‘bellwether state’, wat betekent dat de verkiezingsuitslag van Ohio een goede voorspeller is van de nationale uitslag. Alleen Franklin D. Roosevelt (in 1944) en John F. Kennedy wisten president te worden zonder hier te winnen. Donald Trump won er in 2016 met acht procent verschil.

In 2020 wordt er opnieuw gestreden om de 18 kiesmannen van Ohio. Toch zijn er twijfels of de staat nog wel zo’n goede voorspeller van de verkiezingsuitslag is. De bevolkingssamenstelling lijkt steeds minder op die van de Verenigde Staten als geheel. Relatief gezien wonen er meer blanke, oudere mensen en minder hoogopgeleide kiezers. Hierdoor wordt Ohio meer een Republikeinse staat. Zowel Democratische als Republikeinse campagnedeskundigen riepen daarom in 2019 hun partijleiding op hun aandacht te steken in andere swing states. Dat was tegen het zere been van lokale leiders, zoals de Democratische senator namens de staat Sherrod Brown die in 2018 nog herkozen werd. “Ohio kiest altijd voor de winnaar [van de verkiezingen] en zal dat volgend jaar opnieuw doen”, zei Brown tegen CNN.

Intussen hebben beide partijen weer hun aandacht gericht op Ohio. In de peilingen staan Trump en Biden nek-aan-nek. Kenner van de staat Kyle Kondik wil de Democraten dan ook nog niet afschrijven. Volgens hem is het vooral belangrijk dat Biden beter de blanke kiezers uit de werkende klasse weet aan te spreken dan Hillary Clinton in 2016 deed. Wel denkt hij dat de bevolkingssamenstelling steeds meer in het voordeel zal zijn van de Republikeinen. Die zijn daarom hoopvol voor een nieuwe overwinning van Trump in de staat. Daarbij wijzen zij naar de prestaties op handelsgebied van de president, waar kiezers uit Ohio veel waarde aan hechten. “Misschien wint hij [Trump, red.] niet opnieuw met acht procent verschil, maar ik heb er vertrouwen in dat hij wint”, aldus een Republikeinse campagnestrateeg.

Wat is een swing state?

Hoewel de Amerikaanse presidentsverkiezingen in alle 50 staten plaatsvinden, is in de meesten de uitslag van te voren al bekend. Het is slechts spannend in ruim 10 staten, de zogeheten ‘swing states’. Hier kan zowel Joe Biden als Donald Trump de overwinning behalen omdat er ongeveer evenveel Republikeinse als Democratische kiezers wonen.