Zittend president Togo wint verkiezingen

Zittend president Faure Gnassingbe heeft de verkiezingen in het Afrikaanse land Togo met groot verschil gewonnen. Uit de uitslag die maandag door de kiescommissie naar buiten is gebracht blijkt hij 72 procent van het aantal uitgebrachte stemmen te hebben binnengehaald.

Zijn belangrijkste rivaal, Agbéyomé Kodjo, behaalde ruim 18 procent. Kodjo claimt echter de overwinning en zegt dat er fraude is gepleegd.

De uitslag van de verkiezing betekent dat Gnassingbe aan zijn vierde termijn begint. Hij nam in 2005 het ambt over van zijn overleden vader die in 1967 via een staatsgreep aan de macht kwam.

De afgelopen maanden waren er massale protesten in het land tegen Gnassingbe en werd er gevraagd om zijn aftreden.