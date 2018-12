Zinke stapt op als binnenlandminister van VS

Ryan Zinke heeft het Witte Huis laten weten dat hij opstapt als Amerikaans minister van Binnenlandse Zaken. Dat heeft president Donald Trump zaterdag bekendgemaakt via Twitter. Hij is van plan in de loop van volgende week een vervanger aan te stellen.

Zinke is volgens een verslaggeefster van persbureau Bloomberg tot zijn besluit zijn gekomen door de vraagtekens die zijn gezet bij zijn politiek functioneren. De bezorgdheid geldt onder meer gemaakte reiskosten en mogelijke belangenverstrengeling. Naar dat laatste is een gerechtelijk onderzoek ingesteld.

Trump wees Mick Mulvaney vrijdag aan als de nieuwe stafchef van het Witte Huis als opvolger van John Kelly, die eind deze maand stopt.