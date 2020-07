Zimbabwe wil witte boeren compenseren voor verlies van land

Zimbabwe trekt omgerekend bijna 3 miljard euro uit om witte boeren te compenseren die rond de eeuwwisseling hardhandig werden onteigend ten faveure van zwarte families. De onteigening was een omstreden onderdeel van het beleid van de vroegere president Robert Mugabe om de „koloniale onbalans” te herstellen.

Ongeveer 4500 witte boeren werden soms met veel geweld van hun bezit verjaagd en daarbij werden ook boeren vermoord. Hun land en andere eigendommen kwamen in handen van ongeveer 300.000 zwarte families.

President Emmeron Mnagagwa tekende woensdag de overeenkomst over de compensatie. De compensatie is niet voor de waarde van het land maar voor de zaken er op.

Of de witte agrariërs daadwerkelijk financieel tegemoet worden gekomen is allerminst zeker. Het straatarme Zimbabwe heeft namelijk geen geld in kas. Harare gaat obligaties uitgeven en internationale donors te hulp roepen.