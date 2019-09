Zimbabwe pakt leven weer op na dood Mugabe

De bevolking van Zimbabwe heeft het leven een dag na de dood van oud-president Robert Mugabe weer opgepakt. Hij overleed vrijdag op 95-jarige leeftijd, maar in het Afrikaanse land is zaterdag weinig te merken van zijn dood. Er hangen wat vlaggen halfstok, maar de meeste mensen gaan gewoon naar hun werk. Ook zijn de winkels open en worden feesten en bruiloften gevierd.

Veel Zimbabwanen zien Mugabe nog steeds als een autoritaire leider die een hard beleid voerde, ondanks het feit dat hij ook wordt geprezen om zijn strijd voor onafhankelijkheid. „Ik heb een diploma”, zegt een technicus. „Maar ik ben ook werkloos en heb honger. Verwacht je dat ik mijn tijd verspil door naar zijn begrafenis te gaan? Na al die verloren jaren?”

„Als het een andere leider was geweest, was Zimbabwe tot stilstand gekomen om te rouwen”, zegt een buschauffeur. „Maar Mugabe was een autocraat. Als hij eerder was opgestapt en het land beter had achtergelaten, hadden we zijn leven gevierd en hadden we hem geëerd.”

Mugabe werd in 1980 de eerste premier van het land en trok in 1987 de macht volledig naar zich toe toe. Het leger dwong hem in 2017 te stoppen. Emmerson Mnangagwa, die Mugabe vrijdag een nationale held noemde, volgde hem op.

Het lichaam van Mugabe is nog niet aangekomen in Zimbabwe. De oud-president overleed na een ziekbed in Singapore, waar hij vaak verbleef voor medische behandelingen. Mnangagwa heeft een periode van nationale rouw afgekondigd totdat Mugabe is begraven. Onduidelijk is nog wanneer dat gaat gebeuren.