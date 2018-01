„Zimbabwe over paar maanden naar de stembus”

In Zimbabwe zijn er over vier of vijf maanden verkiezingen. Dat heeft president Emmerson Mnangagwa gezegd tijdens een trip naar Mozambique, meldt de krant Herald. Het moeten vrije en eerlijke verkiezingen zijn, vindt de leider.

Mnangagwa nam de macht over nadat de 93-jarige Robert Mugabe in november moest opstappen na een coup. Het leger greep toen in omdat Mugabe zijn invloedrijke vicepresident Mnangagwa opzij had geschoven. Daardoor leek presidentsvrouw Grace Mugabe plots de beste kaarten te hebben om haar hoogbejaarde echtgenoot op termijn op te volgen. Dat viel slecht bij de militairen.