Zimbabwe op rand van ergste hongersnood ooit

Zimbabwe staat op de rand van de ergste hongersnood in de geschiedenis van het land. Volgens het Wereldvoedselprogramma (WFP) van de Verenigde Naties zullen in januari drie op de vijf Zimbabwanen honger lijden. De ergste droogte in bijna veertig jaar, overstromingen en de economische malaise zouden de oorzaken zijn.

Zimbabwe heeft vaker last van ernstige voedseltekorten, maar de problemen blijven meestal beperkt tot de plattelandsgebieden. Naar verwachting hebben binnenkort ook 3 miljoen mensen in de stad nauwelijks meer te eten. Het land, dat ligt in het zuiden van Afrika, zit ook bijna zonder maïs, een van de belangrijkste voedingsmiddelen in Zimbabwe.

„Er zullen veel meer mensen zijn dan ooit tevoren die honger hebben”, zegt Eddie Rowe van het WFP. „In het verleden rinkelden de alarmbellen niet in stedelijke gebieden.”

De Zimbabwaanse regering heeft de noodtoestand al uitgeroepen vanwege de droogte, die een groot probleem vormt voor de oogst. Ook is er weinig geld meer om de problemen aan te pakken.