Zimbabwe kampt met tekort aan drinkwater

In de delen van Zimbabwe die drie weken geleden niet door de cycloon Idai zijn getroffen is een groot tekort aan drinkwater ontstaan. Door de grote droogte van de afgelopen maanden zijn de bassins met schoon water in het land nog maar maar karig gevuld.

In het Chiveromeer, de belangrijkste waterbron voor de hoofdstad Harare, is het peil nog op 60 procent van zijn gebruikelijke capaciteit, zegt Richard Kunyadini, de watermanager van Harare. De twee andere stuwmeren van de stad, Harava en Seke, zijn nog slechts voor 7 procent vol, zei hij.

Voor bewoners van de hoofdstad betekent dat de toegang tot drinkwater nu nog slechts een keer per week mogelijk is. De autoriteiten van Harare hebben sinds begin maart een nieuw waterrantsoeneringsprogramma ingesteld.