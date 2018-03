Zimbabwanen in juli naar de stembus

Zimbabwanen mogen in juli naar de stembus voor de eerste presidentsverkiezing sinds het vertrek van Robert Mugabe. Het wordt de eerste keer in tientallen jaren dat de naam van Mugabe niet op het stembiljet staat.

De nieuwe president Emmerson Mnangagwa zei zondag uit te kijken naar „vreedzame en transparante” verkiezingen in juli van dit jaar. De 75-jarige leider beloofde dat de stembusgang niet gepaard zal gaan met het geweld dat eerdere verkiezingen ontsierde. Hij wil daar afspraken over maken met alle politieke partijen in het land.

Mnangagwa kwam vorig jaar aan de macht. Zijn partijgenoot Mugabe was onder grote druk afgetreden nadat het leger had ingegrepen. De 94-jarige oud-leider lijkt nog steeds te worstelen met zijn vertrek. De Zuid-Afrikaanse omroep SABC publiceerde vorige week een interview waarin Mugabe zei het slachtoffer te zijn van een „militaire staatsgreep”.

Mugabe verweet Mnangagwa in het gesprek illegaal aan de macht te zijn gekomen. De nieuwe president reageerde schouderophalend op de kritiek. Hij zei dat Mugabe recht heeft op vrijheid van meningsuiting, „zoals iedere privéburger”.