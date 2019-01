Zimbabwaanse politie pakt activist op

De prominente Zimbabwaanse activist en predikant Evan Mawarire is woensdag opgepakt. Volgens zijn advocaat wordt hij beschuldigd van het aanzetten van geweld na protesten waarbij deze week drie mensen om het leven zijn gekomen.

Volgens een getuige pakte een tiental zwaarbewapende politieagenten Mawarire op, zette hem op de achterbank van een vrachtwagen en namen hem mee naar het politiebureau.

Woensdag is de derde en laatste dag van een nationale staking in Zimbabwe vanwege de sterke stijging van de brandstofprijzen die president Emmerson Mnangagwa afkondigde. Drie mensen, onder wie een politieagent, kwamen maandag tijdens gewelddadige demonstraties om het leven. Dinsdag werden zeker tweehonderd demonstranten opgepakt tijdens confrontaties met veiligheidstroepen. De regering geeft de oppositie de schuld voor de schermutselingen.

De predikant Mawarire is erg populair in Zimbabwe. In 2016 werd hij nog beschuldigd van het ten val willen brengen van oud-president Robert Mugabe. Hij werd uiteindelijk onschuldig verklaard. Mugabe stapte eind 2017 op. Sindsdien is Mnangagwa de president.