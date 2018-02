Zimbabwaanse politicus Tsvangirai overleden

De Zimbabwaanse oppositieleider Morgan Tsvangirai is woensdag in Zuid-Afrika overleden. Dat heeft de vicevoorzitter van zijn partij Beweging voor Democratische Verandering (MDC) bekendgemaakt. Tsvangirai, die 65 jaar oud werd, was al lang ongeneeslijk ziek. Hij had darmkanker. „Ik kan bevestigen dat hij deze avond is overleden. Zijn familie heeft me dat laten weten”, zei Elias Mudzuri tegen persbureau Reuters.

Tsvangirai was de oprichter van de MDC. Hij was jarenlang de belangrijkste tegenstander van president Robert Mugabe (93), die van 1980 tot november 2017 aan de macht was. Mugabe maakte eind vorig jaar plaats voor Emmerson Mnangagwa.

In de loop van 2018 gaan de Zimbabwanen naar de stembus om een president te kiezen. Tsvangirai, voormalig vakbondsman en de populairste politicus van Zimbabwe, was van plan zich nog een keer kandidaat te stellen. Dat was hem door zijn snel verslechterende gezondheid niet gegund.