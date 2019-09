Zimbabwaanse oud-president Mugabe overleden

Oud-president Robert Mugabe van Zimbabwe is overleden. Dat heeft zijn familie gemeld, aldus de BBC. Mugabe was al geruime tijd ziek. Het huidige staatshoofd Emmerson Mnangagwa bevestigde het overlijden van Mugabe via Twitter.

Mugabe werd op 21 februari 1924 geboren in wat toen nog Zuid-Rhodesië heette. Dat was een Britse kolonie. In 1965 raakte hij betrokken bij het onafhankelijkheidsproces in Zuid-Rhodesië. Hij werd in 1980 de eerste premier van het land en trok in 1987 de macht volledig naar zich toe toe. In november 2017 werd hij via een militaire coup afgezet.