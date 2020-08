Zigeunersaus van Knorr krijgt in Duitsland nieuwe naam

In Duitsland stopt levensmiddelenfabrikant Knorr met het gebruik van de naam zigeunersaus omdat die discriminerend zou zijn. Zigeunersaus van Knorr ligt daar binnenkort in de schappen als Paprikasaus op Hongaarse wijze. Dat heeft moederbedrijf Unilever aan Duitse media bevestigd.

„Omdat de term zigeunersaus negatief geïnterpreteerd kan worden, hebben we besloten om onze Knorr-saus een nieuwe naam te geven”, aldus het Brits-Nederlandse bedrijf. Het is niet bekend of Unilever de naam ook in Nederland bij zijn merken gaat aanpassen.

Op de naam zigeunersaus bestaat in Duitsland al langer kritiek. Roma en Sinti, in de volksmond ook wel zigeuners genoemd, hebben in 2013 al eens aan de bel getrokken. „Het is goed dat Knorr reageert op de klachten van veel mensen”, zegt Romani Rose van de Centrale Raad van de Duitse Sinti en Roma tegen Bild am Sonntag.

Volgens Rose zijn namen als zigeunersaus en zigeunerschnitzel nog redelijk onschuldig. Echt zorgen maakt hij zich om het groeiende racisme tegen Roma en Sinti (antiziganisme) in Duitsland en Europa, waarbij de term zigeuners in bijvoorbeeld voetbalstadions gebruikt wordt als scheldwoord, zegt hij.