Ziekenhuizen VS in coronadrukte aangevallen door hackers

Midden in de coronadrukte hebben ziekenhuizen in de Verenigde Staten nog een ander probleem. Ze worden bedreigd door hackers die met software computers gijzelen en losgeld vragen. De federale recherche FBI waarschuwt voor de digitale aanvallen waar al een onbekend aantal hospitaals slachtoffer van is geworden.

IT-deskundigen denken dat de aanvallen worden gedaan door computercriminelen uit Rusland of andere Oost-Europese landen. Ze gebruiken het programma Ryuk om de computers te gijzelen. Bij een aanval met een vergelijkbaar programma werden in 2017 Britse ziekenhuizen aangevallen.

Volgens lokale media zijn inmiddels ziekenhuizen in de staten New York, Oregon en Minnesota slachtoffer geworden.