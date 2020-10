Ziekenhuizen Parijs steeds meer onder druk door corona

Door het groeiende aantal coronapatiënten komt steeds meer druk te staan op intensivecareafdelingen van ziekenhuizen in en rond Parijs. De topman van ziekenhuisorganisatie AP-HP waarschuwt in de krant Le Parisien dat volgende week tot 90 procent van de ic-bedden bezet kan zijn door patiënten met het virus.

„Rond 24 oktober liggen er minimaal 800 tot 1000 Covid-patiënten op de intensive care”, voorspelde Martin Hirsch, die gaat over tientallen ziekenhuizen. „Dat komt neer op 70 tot 90 procent van onze huidige capaciteit.”

Door dergelijke voorspellingen groeit de druk op de overheid om harder in te grijpen. President Emmanuel Macron maakt vermoedelijk woensdagavond op televisie nieuwe maatregelen bekend. Hij overlegde dinsdagochtend met zijn belangrijkste ministers.

Het is nog onduidelijk wat Macron precies van plan is, maar volgens Franse media wordt mogelijk een avondklok ingesteld in grote steden. In hoofdstad Parijs en op sommige andere plaatsen zijn cafés al gesloten om verspreiding van het virus tegen te gaan.

Frankrijk maakte afgelopen zaterdag melding van een recordaantal nieuwe besmettingen. Toen was in een dag tijd bij bijna 27.000 mensen vastgesteld dat ze het virus hadden opgelopen. Tijdens het hoogtepunt van de eerste golf van de coronapandemie in het voorjaar moest het leger noodhospitalen opzetten om zorginstellingen te ondersteunen.

Ook andere Europese landen registreerden de afgelopen tijd recordaantallen besmettingen. Dat gebeurde dinsdag onder meer in Rusland, waar 13.868 nieuwe besmettingen werden gemeld.