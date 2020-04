Ziekenhuizen Mexico-Stad bijna aan limiet door coronapatiënten

De ziekenhuizen in Mexico-Stad zitten bijna aan hun limiet door alle patiënten met het coronavirus die er de afgelopen weken bij zijn gekomen. Dat zegt burgemeester Claudia Sheinbaum tegen lokale media.

De drie ziekenhuizen in de zwaarst getroffen deelgemeente van de stad, Iztapalapa, zitten vol en wijzen nieuwe patiënten af. Mensen die Covid-19 hebben of een andere aandoening moeten dus een ander ziekenhuis opzoeken.

In de stad wonen 8,8 miljoen mensen en is het virus bij 2299 mensen vastgesteld. Zeker 178 besmette mensen in de Mexicaanse hoofdstad zijn overleden. In het hele land staat het geregistreerde dodental op 650 en zeker 7497 besmettingen.

Het sterftecijfer in vergelijking met het aantal geregistreerde besmettingen ligt een stuk hoger dan in andere landen in de regio. In Mexico werden pas laat maatregelen genomen. President Andrés Manuel López Obrador riep een maand geleden mensen nog op naar buiten te gaan en de horeca te bezoeken. Burgemeester Sheinbaum vraagt mensen wel om binnen te blijven.