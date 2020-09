Ziekenhuizen Israël overvol door corona

De ziekenhuizen in Israël dreigen overvol te raken. Het ministerie van Gezondheid heeft gevraagd niet-urgente operaties uit te stellen.

De regering bezint zich dinsdag op nieuwe stappen om de nieuwe uitbraak van het coronavirus onder controle te krijgen.

Israëlische media meldden maandag dat enkele ziekenhuizen geen nieuwe coronapatiënten meer op kunnen nemen en ze doorsturen naar andere instellingen in het land.

De directeur-generaal van het ministerie van Volksgezondheid, prof. Chezy Levy, sommeerde de ziekenhuizen behandelingen die niet dringend nodig zijn uit te stellen en zich te richten op de opvang van Covid-19-patiënten. Het leger gaat een speciaal veldhospitaal inrichten.

Ministers die zich bezig houden met de bestrijding van Covid-19 komen dinsdag bijeen om zich te beraden op nieuwe maatregelen. Vrijdag begon in Israël een tweede lockdown, die minder streng is dan de eerste in maart. Nu moeten Israëliërs erop rekenen dat de synagoges dicht moeten en dat er nieuwe restricties komen voor bedrijven en demonstraties. De strengere maatregelen zullen overigens pas maandag, na Grote Verzoendag, ingaan.

Bruiloften

Vooral ultraorthodoxe Joden en Israëlische Arabieren zijn door het coronavirus getroffen. Ultraorthodoxen komen bijeen in synagogen en talmoedscholen en Arabieren houden grote bruiloften.

Prof. Masad Barhoum, directeur van het Galilea Medisch Centrum in Nahariya, zei maandag dat dit het seizoen is waarin veel Arabische stellen elkaar het jawoord geven. „De eerste uitbraak van Covid-19 was in maart. Arabieren vormen 20 procent van de bevolking, maar toen was slechts 5 procent van de geïnfecteerden Arabier.” Nu is 25 tot 30 procent van de coronapatiënten in Israël Arabisch. Over het gedrag van de politie heeft Barhoum geen klachten. „De politie heeft zich heel beleefd gedragen. Ze probeert de mensen zich aan de regels te laten houden. Maar het is heel moeilijk de regels af te dwingen als er honderden bruiloften per dag zijn. We hebben geprobeerd een avondklok in te stellen tussen zeven uur ’s avonds en vijf uur ’s morgens. Toen hielden ze de bruiloften om drie uur ’s middags.”

Barhoum opent dinsdag een vierde afdeling voor Covid-19-patiënten. „Ik begin met het stopzetten van niet-urgente operaties. Dat betekent dat patiënten die al zo lang wachten, nog langer moeten wachten. Maar we hebben geen keus, want er is een strijd gaande.”

Het probleem is niet de ruimte of het aantal bedden, maar het gebrek aan personeel. „Ik breng twee artsen van de afdeling chirurgie naar de afdeling voor coronapatiënten om te zorgen voor de beademing.”