‘Ziekenhuizen in regio Parijs binnen 48 uur overvol’

Parijse ziekenhuizen kunnen de behandeling van het stijgend aantal coronapatiënten binnen 48 uur niet meer aan. Deze waarschuwing deed de voorzitter van de Franse ziekenhuisfederatie Frédéric Valletoux. Hij vraagt om hulp uit andere delen van het land, „omdat wat in het oosten gebeurt nu in Parijs staat te gebeuren”.

In de regio Parijs, het Île-de-France, zijn meer dan een kwart van de 29.000 besmettingen in het land geconstateerd. Bijna 1300 patiënten liggen er op intensivecareafdelingen.

Valletoux verwees naar de nijpende toestand in twee oostelijke departementen langs de Rijn, waar het leger hielp om patiënten naar andere delen van het land te brengen. De ziekenhuizen zijn er vol. Het leger bouwde in Mulhouse ook een noodhospitaal op een parkeerterrein van een ziekenhuis.

In Frankrijk zijn al circa 1700 mensen aan de gevolgen van het virus bezweken. In april wordt een piek verwacht in het aantal besmettingen. Premier Edouard Philippe zei vrijdag dat het land nog „een extreem grote stijging” van het aantal patiënten te wachten staat de komende dagen.