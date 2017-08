Ziekenhuizen Houston zetten zich schrap

Ziekenhuizen in Houston en omgeving maken zich op voor de komst van een stormvloed aan patiënten, nu steeds meer mensen hun huis uit kunnen. Ziekenhuisbestuurders vergaderen over de vraag hoe ze het beste om kunnen gaan met de komst van de hulpbehoeftigen, zeker nu de ziekenhuizen door Harvey krap in het personeel zitten.

De ziekenhuizen in Houston staan qua faciliteiten doorgaans bekend als beste van de wereld. De meeste ziekenhuizen konden tijdens de orkaan openblijven, een aantal moest patiënten evacueren.