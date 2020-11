Ziekenhuizen bijna vol, alle scholen dicht in Griekenland

In Griekenland heeft de regering zaterdag alle scholen in het peuter-, kleuter- en basisonderwijs gesloten nadat eerder deze week ook al het voortgezet onderwijs en de universiteiten en hogescholen dichtgingen. Volgens de regering is de maatregel noodzakelijk omdat de volledige capaciteit van de ziekenhuizen bijna is bereikt.

De situatie blijft zeker tot 30 november van kracht, aldus de Griekse minister van Volksgezondheid Vassilis Kikilias. „Het sluiten van basisscholen is wel het laatste wat we willen doen, maar dit geeft wel de ernst van de situatie aan.”

Sinds eind oktober is het dagelijkse aantal sterfgevallen in Griekenland verviervoudigd tot vijftig, terwijl het aantal infecties is opgelopen tot 3000 gevallen per dag. Van de in totaal 1143 bedden op de intensive care in het land waren er vrijdag 830 bezet.