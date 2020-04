Ziekenhuizen België zien meer coronapatiënten gaan dan komen

In België hebben de ziekenhuizen voor het eerst in de coronacrisis in 24 uur tijd meer patiënten ontslagen dan dat er nieuwe patiënten zijn opgenomen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid.

Er werden 499 nieuwe opnames geteld in de ziekenhuizen, wat de derde daling op rij is. Daar stond tegenover dat 504 patiënten zijn ontslagen. In totaal zijn sinds 15 maart 8273 mensen met corona opgenomen, terwijl er 3751 weer naar huis mochten.

Het dodental als gevolg van het coronavirus in België is met 164 gestegen en ligt nu op 1447.