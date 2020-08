Ziekenhuizen Beiroet overweldigd na enorme explosie in haven

De ziekenhuizen in de Libanese hoofdstad Beiroet zijn overweldigd door het aantal gewonden dat zij moeten behandelen na een enorme explosie in de haven, niet ver van het centrum. Zeker vierhonderd tot vijfhonderd personen raakten gewond, melden plaatselijke nieuwszenders.

Officiële cijfers waren er ook een paar uur na de ontploffing niet. Ook het aantal doden is nog niet duidelijk, maar het zouden er zeker tien zijn. Veel mensen bevinden zich nog onder het puin van de talloze gebouwen die zijn verwoest, zo wordt gemeld.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken is de ramp veroorzaakt door de ontploffing van uiterst explosieve chemicaliën die jaren geleden in beslag waren genomen en in de haven waren opgeslagen. Kort daarvoor was er brand uitgebroken.

De Libanese president gaf opdracht tot een spoedzitting van de veiligheidsraad van het land.