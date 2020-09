Ziekenhuisarts verkracht verdoofde patiëntes in Duitsland

Een arts van een christelijk ziekenhuis in het West-Duitse Bielefeld wordt verdacht van het verkrachten van patiëntes, die hij eerst zou hebben verdoofd. De specialist filmde zichzelf terwijl hij toesloeg op zijn werk. Er is sprake van zeker ruim tien slachtoffers.

De arts van het Evangelisches Klinikum Bethel is gearresteerd nadat de politie opnames van het misbruik tegenkwam tijdens een huiszoeking in zijn huis. De politie had al het vermoeden dat de specialist bepaalde patiënten onnodige medicatie had voorgeschreven. Het ging om vrouwen die naar hem toe waren gekomen voor een MRI-scan maar medicijnen kregen die niets met het onderzoek te maken hadden, meldt de regionale krant Westfalen-Blatt.

De verdachte wordt niet bij naam genoemd. Zijn naam komt ook niet meer voor op de website van het ziekenhuis. Het is nog onbekend hoeveel vrouwen in totaal het slachtoffer zijn geworden, aldus het dagblad.