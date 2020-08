Ziekenhuis: mogelijk eerste bewijs van herbesmetting met corona

Onderzoekers in Hongkong melden dat een patiënt die hersteld was van een besmetting met het coronavirus, opnieuw is gediagnostiseerd met een infectie met het virus. Het University Hospital van de Universiteit van Hong Kong schreef maandag op Twitter dat microbiologen aan de universiteit voor het eerst wereldwijd een dergelijk geval hadden gedocumenteerd. De bevindingen suggereren dat „de immuniteit na een natuurlijke infectie van korte duur kan zijn”.

Volgens een bericht van de Hongkongse publieke omroep RTHK was een man uit Hongkong in het voorjaar besmet met het virus. Nadat hij was hersteld werd het virus vier maanden later, na een reis naar Spanje in augustus, opnieuw ontdekt. Genetische tests hebben aangetoond dat het virus een variant is van de eerder opgelopen besmetting met Sars-CoV-2.

Maria van Kerkhove, Covid-19-expert van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), verwees maandag naar een persbericht van het universiteitsziekenhuis in een persconferentie en zei: „Zoals we het persbericht begrijpen, zou dit een voorbeeld kunnen zijn van een herinfectie.”

Meer dan een halfjaar na de komst van het virus is er niet veel bekend over mogelijke herinfecties. De weinige meldingen van dergelijke gevallen hebben tot nu toe veel vragen opgeroepen, zoals ook de WHO schrijft. Er zijn geen onderzoeken die mensen na een infectie jarenlang in de gaten houden.

Onderzoekers gaan er op basis van laboratoriumtests vanuit dat een coronabesmetting op zijn minst een tijdelijke bescherming kan bieden tegen een nieuwe infectie.