„Ziekenhuis Afrin gebombardeerd, 9 doden”

Turkse strijdkrachten hebben vrijdagavond opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op de door de YPG gecontroleerde Syrische stad Afrin. Volgens de Syrisch-Koerdisch milities is het enige grote ziekenhuis gebombardeerd. Negen mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Ook de mortierbeschietingen gingen door.

Het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten bevestigde het bericht en zei dat het dodental in de laatste 24 uur is gestegen tot 27, onder wie zeven kinderen. Dat kan oplopen gezien het aantal zwaargewonden. Eerder op de dag had het Turkse leger nog pamfletten verspreid met de belofte burgers die de stad willen ontvluchten te zullen beschermen.

Turkije ontkent dat civiele doelen zijn bestookt tijdens het offensief in de regio Afrin, dat in januari begon.