„Ziekenhuis Afrin bijna zonder voorraden”

Een ziekenhuis in de Noord-Syrische stad Afrin heeft alarm geslagen over de slinkende medische voorraden. „De medische situatie verslechtert in Afrin”, waarschuwde directeur Khalil Sabri, die zei dat de instelling 86 mensen heeft opgenomen die gewond raakten bij Turkse aanvallen.

De directeur stelde dat de afgelopen tijd ook 48 doden zijn binnengebracht. „We roepen de Verenigde Naties op de Turkse agressie een halt toe te roepen”, zei Sabri op een persconferentie. „De medische voorraden waar we over beschikken zijn bijna op.” Het ziekenhuis is de belangrijkste medische instelling in de stad.

De Turkse strijdkrachten begonnen eerder deze maand een grond- en luchtoffensief tegen Koerdisch-Syrische opstandelingen in het gebied. Ankara ziet de strijders van de Koerdische YPG-militie als terroristen, die een verlengstuk vormen van de verboden PKK-beweging. De Verenigde Staten zien in de Syrische Koerden juist nuttige partners in de strijd tegen Islamitische Staat.