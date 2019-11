Zieke Pakistaanse ex-premier naar Londen

De zieke Pakistaanse oud-premier Nawaz Sharif is naar de Britse hoofdstad Londen vertrokken. Daar zal hij een medische behandeling ondergaan, zeggen zijn arts en naaste medewerkers. De oud-premier heeft daar vier weken de tijd voor gekregen, al kan die periode worden verlengd.

De 69-jarige Sharif zat tot vorige maand in de gevangenis wegens corruptie. Hij kwam toen op borgtocht vrij vanwege zijn gezondheidsklachten. Later kreeg hij ook toestemming om het land onder voorwaarden te verlaten. Wel moeten volgens rechtbankdocumenten onder meer medische verslagen worden teruggestuurd over zijn gezondheidstoestand.

Sharif was drie keer premier van zijn land. Hij ontkent dat hij zich schuldig maakte aan corruptie. De beschuldigingen zijn volgens hem politiek gemotiveerd. Sharif zou onder meer kampen met een hoge bloeddruk en een verslechtering van de leverfuncties. Zijn arts zegt dat hij vecht voor zijn leven.