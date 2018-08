Zieke migranten van Italiaans schip af

Dertien migranten die medische hulp nodig hadden, hebben het Italiaanse schip Diciotti zaterdag mogen verlaten. Voor de overige 137 opvarenden, vooral Eritreeërs die asiel willen aanvragen, zegt minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini te werken aan een „positieve oplossing”.

Italië weigert de mensen aan boord de toegang en eist van andere EU-lidstaten dat ze migranten overnemen. Het schip van de Italiaanse kustwacht ligt sinds maandag in de havenstad Catania op Sicilië.

Hoewel er nog geen oplossing is, bevolen de maritieme gezondheidsautoriteiten zaterdag dat een groep opvarenden met gezondheidsproblemen onmiddellijk aan wal gebracht moest worden. Het gaat om zeven vrouwen en zes mannen. Drie van hen hebben mogelijk tuberculose, twee een longontsteking, meldden Italiaanse media.

Over het schip is veel te doen sinds het een groep van zo’n 190 migranten van zee redde. Veertig van hen, onder wie de minderjarigen, werden al eerder aan wal gebracht, maar de anderen moesten op last van de regering aan boord blijven.