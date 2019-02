Zieke migrant moet Australië in

Het Australische parlement heeft een wet aangenomen die de regering verplicht om zieke migranten in detentiecentra op Manus Island en Naura naar het vasteland te brengen voor medische verzorging. De wet is een forse nederlaag voor premier Scott Morrison die fel tegen het voorstel is.

De regering verloor de stemming over de vluchtelingenwet met 75 tegen 74 stemmen, waarbij oppositiepartijen Labor, de Groenen en onafhankelijke parlementariërs hun krachten hadden gebundeld. Het is voor het eerst sinds 1941 dat de regering zo’n stemming heeft verloren.

„Het Australische volk begrijpt dat ons land strikt kan zijn wat betreft de grenzen en tegelijkertijd mensen humaan kan behandelen”, zei oppositieleider Bill Shorten van Labor.

Volgens premier Morrison was de wetgeving onnodig, omdat er al zestig medisch professionals aanwezig zijn voor de 420 vluchtelingen in het detentiecentrum op Nauru. De regering gaat daarnaast het detentiecentrum op Christmas Island heropenen. Hiermee wil de Australië proactief reageren op de verwachte toename van bootvluchtelingen.

Australië begon in 2001 met het opzetten van detentiecentra buiten het eigen grondgebied.