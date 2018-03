Zeventien gewonden door brand leipzig

Door een brand in een wooncomplex in het Duitse Leipzig zijn zeventien mensen gewond geraakt van wie twee ernstig. Volgens Duitse media ontstond de brand in de nacht van donderdag op vrijdag in het trappenhuis en breidde het vuur zich snel uit over de woningen. De brandweer vermoedt brandstichting.

Diverse bewoners sprongen uit het raam en werden met springdoeken opgevangen. Anderen brachten zich in veiligheid via een brandweerladder. Uiteindelijk wist de brandweer 29 mensen uit het brandende pand te halen. Dertien mensen werden naar het ziekenhuis gebracht terwijl er vier ter plaatse werden behandeld.