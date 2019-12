Zeker zeventien mensen uit vier families in India zijn om het leven gekomen door een omvallende muur. Terwijl ze sliepen viel de hoge muur op hun huizen als gevolg van zware regenval, zei de politie.

Onder de doden in het dorp in de zuidelijke staat Tamil Nadu zijn twee kinderen. De ingestorte muur was 6 meter hoog. In juli doodde een instortende muur dertig mensen in Mumbai. India telt veel gammele en slecht onderhouden gebouwen die het gewicht van continue regenval niet kunnen dragen.