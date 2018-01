Zeventien arrestaties om oliediefstal Shell

Singapore heeft zeventien mensen gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij diefstal van olie uit een raffinaderij van Shell. De arrestaties werden verricht bij meerdere invallen zondag, nadat Shell melding had gemaakt van de diefstal in augustus, meldt de politie. Bij de invallen werden miljoenen aan cashgeld in beslag genomen.

De gearresteerde verdachten zijn tussen de 30 en 62 jaar oud. Hun bankrekeningen zijn bevroren. Hoeveel olie ze hebben buitgemaakt is niet bekend. Shell meldt dat onder de arrestanten ook werknemers zijn. Het olie- en gasconcern verwacht dat de leveringen uit de raffinaderij op het eiland Pulau Bukom enige vertraging kunnen oplopen.

Illegale olie wordt doorgaans in Zuidoost-Azië verhandeld en veelal in vrachtwagens of in kleine tanks in havens opgeslagen.