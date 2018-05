Zevende persoon overleden na Alpendrama

Het drama met bergwandelaars in de Zwitserse Alpen heeft een zevende persoon het leven gekost. Een 42-jarige vrouw uit Italië overleed in het ziekenhuis, meldt de politie in het kanton Wallis.

Het slachtoffer behoorde tot een groep van veertien bergwandelaars. Zij waren zondag op meer dan 3000 meter hoogte overvallen door een storm. De groep kon geen berghut meer bereiken en overnachtte op de berg. Reddingswerkers troffen de onderkoelde wandelaars maandagochtend aan.

De afgelopen dagen bezweken meerdere slachtoffers in het ziekenhuis. Het gaat om twee Italiaanse echtparen en een vrouw uit Bulgarije. De Italiaanse gids van de groep was zondagavond al verongelukt.